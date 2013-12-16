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وكيل إمارة منطقة نجران يدشن حملة تنظيف الوادي

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وكيل إمارة منطقة نجران يدشن حملة تنظيف الوادي وكيل إمارة منطقة نجران يدشن حملة تنظيف الوادي

    برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز امير منطقة نجران دشن أمس وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن دليم القحطاني انطلاق الحملة التطوعية لتنظيف وادي نجران بحضور جمع كبير من مديري الإدارات الحكومية ومنظمي الحملة والأهالي وشباب المنطقة والتي تقام تحت شعار(وادينا ينادينا) وتستمر لمدة ثلاثة ايام وقد خرج أكثر من 300 طالب في مدارس منطقة نجران من حصصهم الدراسية صباح أمس ليلتقوا بمدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر بن سليمان المنيع وسط وادي نجران ممسكين بأدوات النظافة سواء المسؤول أو طلابه وذلك تفاعلا مع الحملة حيث قام المنيع بمرافقة طلاب التعليم العام ومشاركتهم أعمال النظافة لعدة ساعات مؤكدا أن ذلك واجب على الجميع شاكرا القائمين على تنظيم إقامة هذا العمل التطوعي الرائد كما شارك كشافة وطلاب التعليم العام من 14 مدرسة المنيع في هذه الحملة والتي ترسخ مفاهيم العمل التطوعي لدى الطلاب.

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