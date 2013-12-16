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عسير: «تراحم» توزع 160 ألف ريال لأسر السجناء

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    وزعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة عسير أكثر من 43 شيكاً لكفالة أسر السجناء، بدعم من الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بمبالغ تزيد عن 160 ألف ريال، وذلك حسب الظروف المعيشية لأسر السجناء. وأوضح المدير التنفيذي للجنة يوسف بن منصور الزامل أن من أولويات برامج الدعم المادي للعام الجاري إطلاق العديد من البرامج المتنوعة التي تصب في خدمة أسرة السجين والمفرج عنه، مبيناً أن اللجنة قامت بتوزيع كميات من ملابس الشتاء والبطانيات لمساعدة النزلاء وأسرهم على مواجهة موجة البرد لهذا العام، بالإضافة إلى إقامة العديد من البرامج التوعوية والتأهيلية للنزلاء. وأكد الزامل أن اللجنة تعمل حالياً لإعداد برنامج تدريبي في مجال الحاسب الآلي للنزلاء والنزيلات بالتعاون مع إدارة سجون منطقة عسير.

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