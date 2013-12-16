العوفي: زيارة كريمة نسعد بها بلقاء أمير القصيم

بهذه المناسبة تحدث الأستاذ محمد بن صالح العوفي مسؤول الإعلام التربوي بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الرس فقال:

نسعد هذا المساء بمناسبة كريمة وعزيزة على قلوبنا جميعاً نحن أبناء محافظة الرس حيث نلتقي سمو أمير منطقة القصيم الأمير الكريم فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في زيارة يتفضل خلالها بتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة في مشهد جميل يتكرر كل عام حيث تظهر هنا صورة رائعة من صور التلاحم الفريد والوفاء النادر بين القيادة الحكيمة التي دأبت على تذليل كافة الصعاب لخدمة أبناء الوطن الذين أظهروا وفاءهم ومحبتهم لوطنهم، وقيادتهم فكان العمل كبيراً والإنجاز حاضراً متجلياً والوطن زاهياً برجالاته ومنجزاته.

كل الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الرعاية الكريمة وهذا الدعم الدائم لأبناء منطقته وهو الرجل الذي عودهم على الوقوف معهم وبجانبهم في كل مناسباتهم واحتفالاتهم، ومناشطهم، والشكر موصول لراعي الجائزة الشيخ مسعد بن سعود بن سمار العتيبي الذي تفضل مشكوراً بدعم الجائزة لخمسة أعوام متتالية تقديراً لأبنائه الطلاب المتميزين، وتكريماً لأهالي محافظته، فله كل التقدير والعرفان، ولا أنسى أن أقدم خالص التهاني والتبريكات للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم متمنياً لهم المزيد من التفوق والنجاح في حياتهم العلمية، والعملية ومتمنياً أن أراهم في القريب بحول الله في مناصب قيادية عليا يخدمون دينهم ووطنهم بكل همة وحماس.