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مجمع ناصر آل عياف يحتفي بحفظة القرآن الكريم

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    على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والمستشار بالديوان الملكي وفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله البريك، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، المستشار ونائب رئيس اللجنة العليا في مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد للبحوث والدراسات، وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله الباتلي المدير التنفيذي لمركز دراسات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية وأستاذ بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.. يحتفي المجمع بتكريم ابنائه المميزين من حفظ كتاب الله وعددهم 30 حافظاً للقران الكريم.

وقال مدير المجمع سالم بن فهيد القحطاني ان المجمع اخذ على عاتقه دعم حفظة كتاب الله مقدما شكره لكل من ساهم مع الجمع في دعم ابنائه من الحافظين سواء بدعمهم المادي او المعنوي وتذليل جميع السبل لتحقيق اهداف المجمع الساميه، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والمشايخ على حضورهم ودعمهم المتواصل.

علما بأن مجمع الشيخ ناصر آل عياف لتحفيظ القرآن حصل مؤخرا على جائزة درع التميز المقدم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الرياض ويقدم الحفل الإعلامي فيصل جذيان العتيبي. المقدم في برنامج (بك أصبحنا) بإذاعة القرآن الكريم وسيكون الحفل بعد صلاة المغرب مباشرة. بجامع علي بن أبي طالب بحي طويق.

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