افتتاح وحدة الرخص مرور وادي ابن هشبل بعسير

افتتح مدير إدارة مرور منطقة عسير العميد عايض بن عبدالله آل دخيل الله وحدة الرخص بقسم مرور وادي بن هشبل وذلك بحضور رئيس مركز وادي بن هشبل فهد بن محمد أبوملحة. وعقب قص الشريط استمع الحضور لشرح موجز من قبل رئيس وحدة الرخص بالقسم، ثم تجول الجميع في الوحدة واطلعوا على كافة التجهيزات التي ستسهم في انطلاق العمل حالياً لخدمة أهالي المنطقة وزوارها.

وفي الختام أوضح العميد آل دخيل الله أن ما شهدناه هو تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بالقيام بإيصال كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى ما تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه من تسهيل الخدمات المرورية وإيصالها عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية، وقد حث منسوبي قسم مرور وادي بن هشبل على استشعار المسؤولية والتفاني في أداء الواجب المناط بهم، وحسن التعامل والاستقبال والعمل على سرعة إنهاء كافة إجراءات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

سائلاً المولى القدير أن يكلل تلك الجهود بالتوفيق وأن تنال رضى الله أولاً ثم استحسان من تقدم لهم هذه الخدمات المرورية، مثمناً الدعم الذي يحظى به قطاع المرور من قبل قائد التطوير والنهضة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية والتوجيهات الحثيثة من سمو أمير منطقة عسير ومدير الأمن العام والمتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور.