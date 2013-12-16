إيزيل وسمر نجم ونجمة العام 2013

توجت مجلة (GQ) التركية المشاهير الفائزين في استفتاء نجوم العام 2013، بحضور عدد كبير من رجال الفن والرياضة والإعلام، في حفل كبير أقيم في فندق "فورسيزنز" في اسطنبول.

ولم يغب أحد من الحضور عن تسلّم جائزته، رغم تساقط الثلوج الغزير الذي لم يمنع أيضاً الحاضرات من ارتداء فساتين مثيرة.

فقد تسابقت الممثلتان بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في "القبضاي"، وبيرين سات الشهيرة بسمر في "العشق الممنوع" وفاطمة في مسلسل "فاطمة"، في لفت الانتباه بأناقتهما المثيرة جداً.

فقد ارتدت بيرغوزار فستان سهرة خمري اللون، ومكشوف من الصدر والظهر بطريقة أبرزت أنوثتها ومفاتنها بدون ابتذال، أمّا فستان بيرين الأزرق اللون فكان جريئاً بفتحة الصدر الواسعة، ولوحظ سيرها على السجادة الحمراء وحيدة دون حبيبها كينان دوغلو حيث خطفت أنظار الجميع بلوكها المثير، بعد اختيارها من مجلة (GQ) لتحمل لقب امرأة وممثلة العام 2013 في تركيا، إلى جانب زميلها كينان أميرزالي أوغلو الذي فاز معها بلقب رجل وممثل العام 2013 أيضاً.

الجدير بالذكر أن الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، كانت هي الفائزة بلقب امرأة وممثلة العام 2012 الفائت.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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