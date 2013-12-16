ننشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد لـ"مطاحن وسط وغرب الدلتا"

أعلنت إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المطاحن استجابة لطلب الشركة القابضة بتغيير رئيس الشركة، كما قامت شركة مصر لتامينات الحياة أحد المساهمين بتغيير ممثلها بالمطاحن.

قامت الشركة القابضة بتغيير ممثلها فى مجلس الإدارة رئيس شركة والعضو المنتدب لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المحاسب راغب محمد جعفر، واستبدلته بالمهندس محمد عبد الغفار محمد السبع، كما غيرت شركة مصر لتأمينات الحياة ممثلها فى عضوية مجلس الإدارة المحاسب حسين محمد فريد توفيق، بالمحاسب أحمد مصطفى محمد مصطفى.

وتم التجديد لكل فى مناصب أعضاء مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا: المحاسب أحمد عبد الغنى أمين ممثلا عن الشركة القابضة، المحاسب أحمد عبد العظيم محمود ممثل لشركة مصر للتأمين، المحاسب الفقى ممثل عن المساهمين، المهندس صبحى عبد الستار على ممثل عن اتحاد المساهمين، ناجى مصطفى عل ممثلا عن الشركة القابضة.