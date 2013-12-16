مستشفى أبو عريش يقدم خدماته الطبية ل 188 ألف مريض

شهد مستشفى ابو عريش خلال عام 1434 ه تنويم اكثر من" 8682 " مريضا ومريضة وأجريت فيه " 1981 " عملية جراحية، فيما بلغ عدد حالات الولادة " 2838 " حالة ولادة طبيعية وقيصرية.

وأفاد مدير مستشفى أبو عريش العام الدكتور علي الحمزي ان الإحصائية السنوية للمستشفى تضمن ايضاً عدد الحالات التي استقبلها قسم الطوارئ بالمستشفى وبلغ اكثر من " 126952 " فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية " 47979 " مراجعاً.

ولفت " الحمزي " الى ان هناك انشطة اخرى مساندة بالمستشفى مثل تطبيق برامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف الى رفع كفاءة الاداء في جميع اقسام المستشفى، إضافة الى نشاطات قسم علاقات المرضى الذي يوفر خدماته للمرضى دون عناء. كما تقوم ادارة الاسرة برصد ومتابعة حالات الدخول والخروج وتحديد الشواغر بصفة يومية.