أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انسحاب مقاول مشروع في تنومة

Google+ Print

    أعادت بلدية تنومة طرح منافسة مشروع المركز الحضاري بعد انسحاب المقاول، بعد عام من رسو المشروع عليه.

رئيس المجلس البلدي سعد محمد زاهر الشهري أوضح أن بلدية تنومة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح المشروع مرة أخرى أمام المقاولين داعية من لديه القدرة على تنفيذه التوجه لقسم المشاريع ببلدية تنومة اعتبارا من بداية الأسبوع القادم لشراء كراسة المشروع والدخول في المناقصة.

يذكر أن شح المقاولين في المنطقة قد اعترض قيام مشروع المركز الحضاري بتنومة الذي ينتظر الأهالي تنفيذه منذ عدة سنوات ومايزال كذلك إلى وقتنا الحالي آملين أن يحظى هذه المرة بمقاول جاد وذي كفاءة في إنشاء المشاريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية