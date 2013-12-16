انسحاب مقاول مشروع في تنومة

أعادت بلدية تنومة طرح منافسة مشروع المركز الحضاري بعد انسحاب المقاول، بعد عام من رسو المشروع عليه.

رئيس المجلس البلدي سعد محمد زاهر الشهري أوضح أن بلدية تنومة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح المشروع مرة أخرى أمام المقاولين داعية من لديه القدرة على تنفيذه التوجه لقسم المشاريع ببلدية تنومة اعتبارا من بداية الأسبوع القادم لشراء كراسة المشروع والدخول في المناقصة.

يذكر أن شح المقاولين في المنطقة قد اعترض قيام مشروع المركز الحضاري بتنومة الذي ينتظر الأهالي تنفيذه منذ عدة سنوات ومايزال كذلك إلى وقتنا الحالي آملين أن يحظى هذه المرة بمقاول جاد وذي كفاءة في إنشاء المشاريع.