المجر تسعى للحصول على الغاز الطبيعي الإسرائيلي لإنهاء اعتمادها على روسيا

قال بيتر سيجارتو، وزير الدولة المجري للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية، إن بلاده تتطلع إلى إسرائيل والغاز الطبيعي الذي اكتشفته مؤخرا لمساعدتها على التخلص من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية .وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «جيروزاليم بوست» في تل أبيب، الجمعة، عقب زيارة استغرقت يومين نشرتها، الأحد: «المجر تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ونستخدم الغاز للتدفئة في 80% من منازلنا ونستورد 90% من احتياجاتنا من الغاز من روسيا، اعتمادنا بشكل كبير على الغاز الروسي يعني أننا في موقف يتعذر الدفاع عنه».وعرض المسؤول المجري أن تساهم إسرائيل في مخزون المجر من الغاز الذي يبلغ 7 مليارات متر مكعب، بحسب الصحيفة.إعلان - Ads إعلان - Ads