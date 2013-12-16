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الحزب الحاكم بالسودان يرفض تأجيل الانتخابات لعامين

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الحزب الحاكم بالسودان يرفض تأجيل الانتخابات لعامين الحزب الحاكم بالسودان يرفض تأجيل الانتخابات لعامين

رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مقترح المبعوث الأمريكي السابق، برستون ليمان، تأجيل الانتخابات لمدة عامين، وتشكيل حكومة قاعدة عريضة، وجدد استعداده لمواصلة الحوار مع القوى السياسية المختلفة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم، قبيس أحمد المصطفى، في تصريحات صحفية، إن حزبه يعتبر تصريحات المبعوث الأمريكي السابق تدخلا في الشأن الداخلي للسودان، وأمرا لا يعنيه من قريب أو بعيد.

ودعا القوى السياسية لتجاوز حالة الارتباك، حسب وصفه، والنظر في الخطوة الكبرى التي قام بها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في إشارة إلى التغييرات التي أجراها الحزب مؤخرا، كما دعاها لإجراء خطوات مماثلة داخل أحزابهم، وطرح أفكار جديدة تخاطب بها قياداتها وأعضاءها، مشيرا إلى أنها إذا استطاعت أن تفوز بالانتخابات عقب تلك الخطوات، فسيحترم الحزب الحاكم رغبة الشعب السوداني.

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