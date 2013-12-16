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الجيش السوداني يؤكد تحقيقه «انتصارات» على المتمردين في جنوب كردفان

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الجيش السوداني يؤكد تحقيقه «انتصارات» على المتمردين في جنوب كردفان الجيش السوداني يؤكد تحقيقه «انتصارات» على المتمردين في جنوب كردفان
قال الجيش السوداني إن قواته تتقدم في عدة جبهات ومحاور، وحققت الانتصار على قوات المتمردين بولاية جنوب كردفان، مشيرا إلى التزامه بالقضاء على التمرد خلال فصل الصيف المقبل.وقال قائد الفرقة 14مشاة كادوقلي، عبدالهادي عثمان خالد، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من القوات المسلحة بعاصمة جنوب كردفان، الأحد: «لقد وعدنا بحسم التمرد، والآن كل تحركاتنا تتقدم من موقع لموقع، محققة الانتصارات على المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة».ووصف القائد العسكري السوداني، قصف مدينة «كادوقلي» بعدة قذائف بأنه يستهدف ترويع الأبرياء، مشيرا إلى أن الجيش موجود في معسكرات ومتحركات معلومة بالنسبة للمتمردين، وعليهم الخروج لمواجهة الجيش.

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