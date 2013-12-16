محمد يوسف يجتمع بلاعبيه من أجل ' تهدئتهم '

(خاص - المغرب) - كشف احمد أيوب المدرب في الجهاز الفني للأهلي عن الحوار الذي أجراه مع اللاعبين لإخراجهم من حالة القلق بعد الخسارة أمام جوانزو.

الأهلي سقط في أول مباراة له بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية، وبهدفين أمام جوانزو الصيني.

وقال أيوب للصحفيين إنه اجتمع مع اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وأكد "الجهاز الفني كان حريصا على تأكيد أن ملف مباراة جوانزو يجب أن يغلق تماما".

وتابع "قلنا للاعبين إن ما حدث يعد أمرا طبيعيا، والحظ لم يكن معهم والفريق لم يكن في يومه ليس أكثر".

وأردف "المهم الآن هو الهدوء للتعامل مع المباراة المقبلة".

شاهد حلقة Yahoo كورة عن الأهلي في مباراة جوانزو: