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' أزمة لشهاب في الأهلي؟ الأمر لم يزد عن تعبير بسيط للرأي '

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' أزمة لشهاب في الأهلي؟ الأمر لم يزد عن تعبير بسيط للرأي ' ' أزمة لشهاب في الأهلي؟ الأمر لم يزد عن تعبير بسيط للرأي '

(خاص - المغرب) - تحدث أحمد أيوب المدرب في الجهاز الفني للأهلي عن ما يثار بشأن غضب شهاب الدين أحمد من عدم اللعب.

تردد أن شهاب أبدى غضبه بعد عدم المشاركة في مباراة الأهلي وجوانزو، والتي خسرها الفريق المصري في كأس العالم للأندية.

وعقب أحمد أيوب "الأمر لم يزد عن كونه تعبير بسيط عن رأيه، لكن لا توجد مشكلة".

وتابع "من الطبيعي ان تحدث حالات حزن بين اللاعبين الذين لا يشاركون كأساسيين".

وأضاف "الأمر فقط ينحصر في حماسة ورغبة من اللاعبين في المشاركة، لكن الجميع يتفهم الوضع".

شاهد حلقة Yahoo كورة عن الأهلي في مباراة جوانزو:

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فيديو اليوم السابع