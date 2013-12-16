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الجهاز الفني للأهلي يوضح الفارق الفني بين مونتيري وجوانزو

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الجهاز الفني للأهلي يوضح الفارق الفني بين مونتيري وجوانزو الجهاز الفني للأهلي يوضح الفارق الفني بين مونتيري وجوانزو

(خاص - المغرب) - تحدث الجهاز الفني للأهلي عن مباراة مونتيري، التي يخوضها الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل في كأس العالم للأندية.

المباراة تأتي بعد خسارة الأهلي أمام جوانزو الصيني، والذي ترشح لنصف نهائي البطولة ليلاقي بايرن ميونيخ.

وقال أحمد أيوب المدرب في الجهاز الفني للأهلي: "مونتيري يختلف تماما في اسلوب لعبه عن جوانزو".

وأوضح "جوانزو يعتمد على نقل الكرة للثلاثي الهجومي، الذي يتمتع بسرعة عالية للغاية".

وتابع "أما مونتيري فمن المدرسة اللاتينية، التي تفضل تناقل الكرة لفترات أطول وبثقة أكبر تجد اللاعب يتحكم فيها".

شاهد حلقة Yahoo كورة عن الأهلي في مباراة جوانزو:

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فيديو اليوم السابع