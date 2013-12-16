الأهلي: نرفض إنهاء المونديال بخسارتين

أكد الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف أن الخسارة أمام مونتيري يوم الأربعاء لن تكون مقبولة من النادي.

الأهلي سقط أمام جوانزو الصيني بهدفين نظيفين في كأس العالم للأندية، ويلتقي مونتيري لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وقال أحمد أيوب المدرب في الجهاز الفني للأهلي: "المباراة ليست تحصيل حاصل كما يظن البعض".

وتابع "نحن نمثل إفريقيا، نرفض أن تكون مشاركتنا في المونديال عبارة عن خسارة لمباراتين".

ونفى طارق سليمان مدرب حراس المرمى ما تردد عن نية الجهاز الفني استخدام البدلاء أمام مونتيري.

وأكد "شريف إكرامي سيظل في حراسة مرمى الأهلي، المباراة ليست تحصيل حاصل".

شاهد حلقة Yahoo كورة عن الأهلي في مباراة جوانزو: