نادى مستشارى التحكيم الدولى يعلن عن برنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية

أعلن نادى مستشارى التحكيم الدولى، لأول مرة فى تاريخ التدريب فى الشرق الأوسط، عن برنامج إعداد خبراء الملكية الفكرية المعتمد من جامعة القاهرة من القانونيين وغير القانونيين، وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق جامعة عين شمس والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة القاهرة، والمعهد الأمريكى للتدريب والتنمية.

وسيناقش خلال البرنامج 5 محاور أساسية منها أهمية دراسة الملكية الفكرية للقانونيين وغير القانونيين، والأصول العامة لحماية حقوق التنمية الفكرية فى القانون الوطنى، وأهم صور الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وحق المؤلف، وبراءات الاختراع، وتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية فى القضاء والوسائل البديلة كالتحكيم والتسويق.

ومن المقرر انعقاد هذا التدريب خلال ثلاثة أيام متتالية "30،29،28" من الشهر الجارى، وذلك بحضور المستشار رضا الملاح نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية، والدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور عاطف عبد الحميد رئيس قسم القانون المدنى بعين شمس.