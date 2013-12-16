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رئيس المصرى الكندى:إقرار الدستور الجديد رسالة للعالم على استقرار مصر

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رئيس المصرى الكندى:إقرار الدستور الجديد رسالة للعالم على استقرار مصر رئيس المصرى الكندى:إقرار الدستور الجديد رسالة للعالم على استقرار مصر

قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال (المصرى ـ الكندى)، إن إقرار الدستور الجديد يعد رسالة واضحة لاستعادة استقرارها السياسى، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الجانب الاقتصادى.

وأكد رسلان، فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، الأحد، أن إقرار الدستور يعد الخطوة الأولى لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الشارع.. مشيرا إلى أن الاستفتاء يرسل رسالة طمأنينة للمستثمر الكندى والأجنبى، لضخ استثمارات جديدة تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى.

وأشار إلى ترقب دول العالم لهذا الاستفتاء الذى سيعكس مرحلة التحول الديمقراطى على أرض مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن نجاح الخطوة الأولى الخاصة بالاستفتاء سيساعد على الانتقال للخطوات الأخرى المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستساهم فى تحقيق الديمقراطية.

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مصر 365

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