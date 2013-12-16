محافظ الإسماعيلية يناقش معوقات العمل بشركة استثمارية لإنتاج الأدوية

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور الدكتور حمدى السيد النقيب العام للأطباء الأسبق، والدكتور مراد عبد السلام نقيب الصيادلة الأسبق، والدكتور أحمد الكيلانى العضو المنتدب لشركة المهن الطبية بأبو سلطان، وبحضور الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية، والمستشار محمد صبحى المستشار القانونى للمحافظة، وقد تناول الاجتماع بحث المشكلات والمعوقات التى تعترض سبل العمل بالشركة، والحلول والمقترحات اللازمة لحلها.

كما ناقش المحافظ وجهات النظر المتعلقة بشان تطبيق العقد المبرم بين الشركة والمحافظة، لدفع عجلة العمل بالشركة وتوفيق الأوضاع لحل المشكلات المعلقة منذ عدة سنوات.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلى كافة الجهات المعنية، لدراسة كافة المحاور المتعلقة بالمشروع، وعرض تقرير تفصيل بالموقف كاملا على المحافظ، لتنفيذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات فى إطار اللوائح والقوانين والحفاظ على المصلحة العامة، ومن المنتظر أن يتم انعقاد مؤتمر آخر خلال الأسبوع القادم، لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات.