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مطار الأقصر: "بلير" و"آشتون" فى زيارة غير رسمية خلال الكريسماس

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مطار الأقصر: "بلير" و"آشتون" فى زيارة غير رسمية خلال الكريسماس مطار الأقصر: "بلير" و"آشتون" فى زيارة غير رسمية خلال الكريسماس

قال مصدر بمطار الأقصر الدولى، إنه من المنتظر أن يزور الأقصر بصورة غير رسمية خلال الأيام القادمة كل من تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وكاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى.

وعلى صعيد آخر، قال محمود العربى مدير المطار الأقصر، إن معدل حجوزات الطائرات وصل 30% مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة وخاصة مع تشغيل خط "الأقصر- لندن " مباشرة.

وتوقع العربى ارتفاع نسبة الحجوزات مع تشغيل خطوط "الأقصر – برشلونة"، و"الأقصر - روما" مضيفا أن شركة "جيرمان إير" الألمانية ستقوم برحلتين يومى 23 و30 ديسمبر الجارى.

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