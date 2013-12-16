حمد الشيباني: 1610 مساجد في دبي

كشف الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن أن عدد المساجد في إمارة دبي وصل إلى 1610 مساجد، منها 541 مسجداً للدائرة و519 مسجداً للأفراد و374 مسجداً لدوائر حكومية، و19 مسجداً للجاليات الإسلامية، و14 مسجداً للقوات المسلحة، و31 للشرطة و112 مسجداً متنوعاً، لافتاً إلى أن عدد العاملين بالوظائف الدينية بمساجد الدائرة بلغ أكثر من 600 موظف مقسمين إلى 6 وظائف رئيسية وهي الإمام وإمام وخطيب وواعظ وواعظ أول وكبير وعاظ ومؤذن.

وقال إن الدائرة تسعى لإيجاد كادر متميز في الوظائف الدينية من الدعاة والأئمة والمؤذنين، وإن إدارة التوجيه والإرشاد في الدائرة تقوم بدور كبير في هذا الأمر لتفعيل دور المسجد في أداء رسالته في نشر الثقافة الإسلامية الوسطية التي تعتمد عليها دائرة الشؤون الإسلامية، لافتاً إلى أن إدارات الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لها دورها الفعال مثل إدارة المساجد وإدارة التثقيف والتوجيه الديني وإدارة الإفتاء وإدارة البحوث وغيرها.

وقال إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، أدت إلى مسارعة جميع المؤسسات والدوائر إلى البدء في تقديم خدماتها بشكل متكامل، ومنها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مشيراً إلى أن مفهوم الحكومة الذكية لا تعمل من خلال مؤسسة واحدة أو بشكل فردي وإنما تحتاج إلى تواصل كبير بين الدوائر والمؤسسات.

كادر متميز

وأوضح الدكتور حمد الشيباني في لقاء صحافي مع «البيان»، أن الدائرة استطاعت تقديم خدمات كثيرة إلكترونياً، وخدمات عن طريق الأجهزة الذكية ومنها خدمة الربط الإلكتروني بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في دبي، وخدمة الفتوى وإطلاق النسخة الإلكترونية لمصحف الشيخ مكتوم بن راشد على موقع الدائرة، وبتطبيقات الهواتف الذكية خلال معرض جيتكس، إضافة إلى الخدمات المقدمة للجمهور والعاملين بالدائرة، وقال إن الدائرة تسعى إلى توفير جميع خدماتها على الهواتف الذكية بشكل قوي ليستفيد منها جمهورها وموظفوها.

وأضاف الدكتور الشيباني، أن أهم الفعاليات التي تقدمها الدائرة بالمساجد تتمثل في خطبة الجمعة والدروس والحملات التوعوية والدورات العلمية والتدريبية للعاملين بالمساجد وروادها، والرحلات الدعوية الخارجية، إضافة إلى مبادرة خدمات إسلامية مجتمعية تلبي احتياجات رواد المساجد من الجاليات الإسلامية.

وقال إن الدائرة نظمت كثيراً من الرحلات الدعوية الخارجية لعدة دول إسلامية ومنها أستراليا وأوغندا وموريشيوس وكوسوفا وألبانيا وقيرغيزستان وتايلاند.

ولفت إلى أن هناك لقاءات دورية تنويرية في عدد من المساجد لتلقي ملاحظات مرتاديها، وتقديم خدمات لبعض الفئات ومنها فئة المسلمين الجدد لتوعيتهم والتواصل معها من خلال المراكز التجارية لحل مشاكلها، والتعاون مع القنصليات ومطارات دبي لتوفير الأئمة خلال سفر الحجاج لأداء فريضة الحج والعمرة لإرشادهم إلى كيفية أداء المناسك بشكل صحيح.

خدمة الفتوى

وقال إن الدائرة حريصة على تأهيل الأئمة والوعاظ وتدريبهم واختيار الأكفاء منهم من أجل النهوض بخطبة الجمعة ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، ومشيراً إلى أن المؤذنين يعتبرون بدلاء للأئمة في بعض الأوقات، ولذا فإن الدائرة اشترطت عدداً معيناً من أجزاء القرآن الكريم بدءاً من خمسة أجزاء ثم إلى خمسة عشر جزءاً، وأن يكون المؤذن حاصلاً على الثانوية العامة.

وقال إن مكتب حتا في دبي يشرف على 40 مسجداً منها 15 مسجداً جامعاً، ووصل عدد العاملين بالوظائف الدينية 43 وظيفة، منها 6 خطباء و12 من الأئمة و24 مؤذناً وواعظ واحد.

وقال إن عدد الفتاوى التي أصدرتها إدارة الإفتاء بالدائرة بلغت 67 ألفاً و105 فتاوى خلال التسعة شهور الماضية، منها 62 ألفاً و674 فتوى شفهية، وأربعة آلاف و322 فتوى إلكترونية، و109 فتاوى مكتوبة، إضافة إلى الفتاوى التي يتم الرد عليها عبر الخط المجاني، وتستمر إلى ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف أن إدارة الإفتاء تضم عدداً كبيراً من المفتين المتميزين والذين هم على علم وافر بالشريعة والإسلام وبأوضاع المجتمعات، منهم ثلاثة مفتين مواطنين تم تثبيتهم في الإدارة حديثاً، لافتاً إلى أن الدائرة تستعد حالياً للبدء في مشروع المفتية المواطنة.

وأوضح أن إدارة الإفتاء تلامس فقه الواقع من أجل أن تكون الفتوى الصادرة مرتبطة بالشخص المستفسر وبواقعه، اعتماداً على القرآن والسنة والاجتهاد وعلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومبيناً أن لجنة الإفتاء معنية بالرد على الفتاوى والأسئلة والاستفسارات على مدار 24 ساعة وهي نوع من الخدمة تقدمها للجميع، وأن خدمة الفتوى لا تقتصر فقط على نوع واحد فقط من الوسائل بل تتعداها إلى الوسائل الإلكترونية ومن خلال إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، حيث تقدم برامج للفتوى وبرامج إرشادية وتثقيفية وتربوية للوصول إلى حلول للمشاكل وللقضايا التي تظهر للمشاهدين.

استفسارات

وقال إن هناك استفسارات كثيرة تأتي للدائرة سواء من داخل الدولة أو من خارجها من الدول العربية والإسلامية أو من الجاليات المسلمة التي تعيش خارج دولها عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، ويتم الرد على هذه الاستفسارات أولاً بأول، ما يدل على مدى التواصل بين الدائرة وبين المسلمين في عدد كبير من أقطار العالم الإسلامي والجاليات المسلمة.

مصحف مكتوم

أشار الدكتور حمد الشيباني إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وزعت 95 ألفاً و159 من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في 28 دولة، وأنها تعمل على توزيع 35 ألفاً و68 نسخة أخرى في تسع دول، بالتعاون والتنسيق مع طيران الإمارات وطيران فلاي دبي، وقال إن طباعة مصحف الشيخ مكتوم تتم بأحجام مختلفة، وزخارف فنية وألوان مذهبة على الغلاف الخارجي، ونوعية فاخرة من الورق، وتوزع نسخه على المسلمين داخل الدولة وفي العالم العربي والإسلامي، إضافة إلى مراكز تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد.