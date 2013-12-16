رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بالتصديق على اتفاقيات دولية وتعيين وترقية ونقل سفراء وموظفين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " عددا من المراسيم الاتحادية تتعلق بتعيينات وترقيات جديدة لموظفين وسفراء والتصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات دول العالم.

ووفقا للمراسيم المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 123 لسنة 2013 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة محمد احمد القمزي وعضوية كل من محمد خلفان القمزي، والدكتور سعيد عبد الله الغفلي، والدكتور عبد القادر ابراهيم الخياط، وليد علي بن فلاح المنصوري، وراشد محمد راشد المطوع، وجاسم محمد الزعابي.

تعديل مسمى

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 124 لسنة 2013 بتعديل مسمى هزاع محمد فلاح القحطاني من مدير عام مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة الى وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي وبنفس درجته ومخصصاته الوظيفية ويعمل المرسوم اعتبارا من الاول من مايو 2013.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 125 لسنة 2013 بشأن التكليف بمهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" وبموجبه يعهد الى ثاني احمد الزيودي القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدوية للطاقة المتجددة " ايرينا" ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طيلة فترة شغله المنصب.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 126 لسنة 2013 بشأن التكليف باداء مهام خاصة في وزارة الخارجية وبموجبه يعهد الى عبد الرحمن محمد امين فكري أداء مهمة خاصة في وزارة الخارجية من تاريخ 21 ابريل 2013 ويمنح لقب وزير مفوض.

سفراء

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 127 لسنة 2013 بتعيين سلطان الذيب الكتبي قنصلا عاما للدولة في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الاسلامية.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 128 لسنة 2013 بخصوص تعيين احمد عبد الله المصلي سفير الدولة لدى اندونيسيا ليكون سفيرا غير مقيم لدى سلطنة بروناي.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 129 2013 بتعيين سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى البرازيل ليكون سفيرا غير مقيم لدى جمهورية الباراغوي .

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2013 بتعيين عبد الله غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة ليكون سفيرا غير مقيم لدى جمهورية سيشيل.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 131 لسنة 2013 بترقية محمد عيسى بوشهاب السويدي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من درجة مستشار الى درجة وزير مفوض .

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 132 بتعيين سعيد حسم بن حجر سفيرا للدولة لدى جمهورية بنجلاديش بدرجة وزير مفوض مع احتفاظه بمخصصاته وامتيازاته السابقة.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 133 لسنة 2013 بتعيين سلطان محمد ماجد العلي سفيرا فوق العادة مفوضا للدولة لدى جمهورية اليونان .

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 134 لسنة 2013 بتعيين خالد ابراهيم عبد العزيز شهيل سفيرا فوق العادة للدولة لدى جمهورية فيتنام.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 135 لسنة 2013 بنقل محمد حمد عمران الشامسي سفير الدولة لدى النمسا الى ديوان عام وزارة الخارجية.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 136 لسنة 2013 بترقية سعيد مطر سلطان الصيري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من درجة سكرتير اول الى درجة وزير مفوض .

اتفاقيات

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 137 لسنة 2013 بالتصديق على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 13 نوفمبر 2012.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 138 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا .

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 139 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقيات بين الدولة واوكرانيا والاتفاقيات الموقعة في مدينة ابوظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 وهي الاتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والاتفاقية بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والجنائية واتفاقية بشأن تسليم المجرمين.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 140 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مالي في شأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وفيما وراءهما الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ 20 مارس 2013 .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 141 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كولومبيا في شأن الخدمات الجوية بين اقليمها وفيما وراءهما والموقعة في مدينة برازيليا بتاريخ 7 نوفمبر 2012.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 142 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بتسوانا في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 مايو 2012 .

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 143 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما والموقعة في مدينة ابوظبي بتاريخ 13 مايو 2013.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 144 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء اوكرانيا بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي والموقعة في مدينة ابوظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 145 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السنغال في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما والموقعة في مدينة داكار بتاريخ 18 يناير 2013.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 147 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة في مدينة لندن بتاريخ 24 يناير 2013.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2013 بنقل الشيخ احمد علي المعلا سفير الدولة لدى فيتنام الى جمهورية رومانيا ويعين سفيرا للدولة فيها وذلك مرورا بديوان عام وزارة الخارجية.

واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 2013 بنقل عبد الهادي عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى اليونان الى النمسا ويعين سفيرا للدولة فيها وذلك مرورا بديوان عام وزارة الخارجية.

..ويصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قرار رئيس الدولة رقم 2 لسنة 2013 بتشكيل مجلس امناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

وبموجب القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يشكل مجلس لأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان زير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية كل من الدكتور جاك ضيوف المدير السابق لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للام المتحدة والدكتور سالم اللوزي المدير السابق للمنظمة العربية للتنمية والزراعة وعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري بالمملكة المغربية والدكتور غالب الخضرمي عميد كلية الاغذية والزراعة في جامعة الامارات العربية المتحدة وطارق الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والزراعة وسيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية وجوزيه دا سيلفا مدير منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة والدكتور عبد الوهاب زابد خبير في برنامج الامم المتحدة الانمائي سابقا.

نائب

ووفقا للقرار يسمي المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ولرئيس المجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من داخل الدولة او من خارجها كما لرئيس المجلس ان يسمي مقررا للمجلس .

ويمارس رئيس المجلس الاختصاصات المقررة له والمنصوص عليها في المرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2007 بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بما في ذلك تشكيل اللجنة المنظمة لمنح الجائزة.