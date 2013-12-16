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الجيش السودانى يؤكد تحقيقه لانتصارات على المتمردين فى جنوب كردفان

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الجيش السودانى يؤكد تحقيقه لانتصارات على المتمردين فى جنوب كردفان الجيش السودانى يؤكد تحقيقه لانتصارات على المتمردين فى جنوب كردفان

أكد الجيش السودانى، أن قواته تتقدم فى عدة جبهات ومحاور، وحققت الانتصار على قوات المتمردين بولاية جنوب كردفان، مشيرا إلى التزامه بالقضاء على التمرد خلال فصل الصيف المقبل.

وقال قائد "الفرقة 14مشاة كادوقلى" عبد الهادى عثمان خالد- خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من منسوبى القوات المسلحة بعاصمة جنوب كردفان "كادوقلى"اليوم الأحد" لقد وعدنا بحسم التمرد والآن كل تحركاتنا تتقدم من موقع لموقع، محققة الانتصارات على المتمردين وقد كبدتهم خسائر كبيرة".

ووصف القائد العسكرى السودانى، قصف مدينة "كادوقلى" بعدة قذائف بأنه يستهدف ترويع الأبرياء، مشيرا إلى أن الجيش موجود فى معسكرات ومتحركات معلومة بالنسبة للمتمردين، وعليهم الخروج لمواجهة الجيش.

من جانبه أكد معتمد "كادوقلى" أبو البشر حسين، ثقته فى قدرة الجيش على رد المتمردين والقضاء عليهم، وجدد التأكيد على أن يد لا تزال ممدودة لمن يريد أن يجنح للسلام ويترك السلاح.

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مصر 365

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