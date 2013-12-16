ميناء السويس والإسكندرية يستقبلان 84 ألف طن سولار وبوتاجاز

أكد مصدر بوزارة البترول انتظام عمليات استيراد المواد البترولية، لافتا إلى وصول مركبين محملين بكميات من السولار تصل إلى 67 ألف طن بمينائى الإسكندرية والسويس، يتم تفريغهما حاليا.

وأكد المصدر على أن الميناءين يشهدان وصول 3 مراكب محملين بالبوتاجاز، يتم تفريغهم حاليا، مركب محمل بـ8500 ألف طن، وآخر بـ8600 ألف طن بميناء السويس، وآخر بميناء الإسكندرية بكميات تصل إلى 10 آلاف طن.

وأشار المصدر إلى وجود أرصدة كافية من المازوت، مع وصول مركب محملة بكميات من المازوت، مؤكدا جهود وزارة البترول فى توفير كافة المنتجات البترولية، مع الإسراع بخطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بما يستهدف التيسير على المواطنين من عناء الحصول على أسطوانة البوتاجاز.

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