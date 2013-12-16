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بنفيكا يتقدم لوصافة الدوري البرتغالي بفوز مثير

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بنفيكا يتقدم لوصافة الدوري البرتغالي بفوز مثير بنفيكا يتقدم لوصافة الدوري البرتغالي بفوز مثير

لشبونة، (إفي): تمكن بنفيكا من قلب تأخره مرتين إلى فوز مثير مساء الأحد بثلاثة أهداف خارج قواعده أمام أولهانينسي، ليصعد لوصافة الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

افتتح أصحاب ملعب جوزيه اركانجو التسجيل بهدف لفيرني بالوجنو (ق8)، لكن ليما نجح في إدراك التعادل لبنفيكا (ق20) بفضل تمريرة من الأرجنتيني نيكولاس جايتان.

وعاد البرتغالي باولو ريجولا (ق31) للتقدم لأصحاب الأرض، ولكن بعد ست دقائق فقط عاد (الصقور) ليدركون التعادل من جديد بواسطة الصربي نيمانيا ماتيتش.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم الصربي ميراليم سليماني هدف الفوز (ق47) من كرة صنعها له الإسباني رودريجو مورينو.

وبهذا ينافس بنفيكا (30 نقطة) بقوة على صدارة البطولة التي ينفرد بها سبورتنج لشبونة برصيد 32 نقطة بعد فوزه السبت امام بيلينيسيس بثلاثية نظيفة.

أما بورتو، حامل اللقب، فيحل ثالثا بشكل مؤقت برصيد 27 نقطة وفي انتظار نتيجته في وقت لاحق أمام مضيفه ريو آفي بنفس الجولة.

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