نابولي يضرب إنتر برباعية في مباراة ممتعة

روما، (إفي): أكرم فريق نابولي ضيافة مدربه السابق والتر ماتزاري على ملعبه سان باولو ليسحق إنتر ميلانو اليوم بأربعة أهداف مقابل اثنين في واحدة من أمتع المباريات وأكثرها إثارة هذا الموسم.

وحسم نابولي، تحت إدارة مدربه الإسباني رافائيل بنيتيز، قمة الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعزز موقعه في المركز الثالث ببلوغ النقطة 35 ، ويتناسى بعض الشيء أحزان الخروج من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أوروبا.

وقلص الفريق الجنوبي الفارق مع الوصيف روما الى نقطتين مؤقتا، قبل قمة ميلان وروما غدا في سان سيرو.

أما النيراتزوري فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، في الزيارة الأولى لماتزاري الى معقل فريقه السابق.

شهد الشوط الأول إثارة تحبس الأنفاس، حيث اهتزت الشباك في الجانبين خمس مرات، وانتهى بتقدم نابولي 3-2.

بدون جس نبض بدأت القمة مشتعلة بفرصة قريبة للإنتر عبر الأرجنتيني المخضرم ستيبان كامبياسو (ق6) رد عليها مواطنه جونزالو إيجواين بتسجيل الهدف الأول لنابولي بعد دقيقة واحدة من تصويبة صاروخية مباشرة استغل بها تشتيت خاطيء للكرة من الياباني يوتو ناجاتومو.

حاول نابولي مباغتة الإنتر بهدف ثان لكن محاولة البلجيكي ميرتينز لم تهز شباك العملاق السلوفيني سمير هندانوفيتش (ق11)، وسعى ناجاتومو لإصلاح خطأه بتسديدة أمسكها الحارس البرازيلي رافائيل كابرال (ق14).

واصل الإنتر الضغط ولاحت له فرص خطيرة عبر الكولومبي فريدي جوارين والأرجنتيني رودريجو بالاسيو، وأسفر الضغط عن هدف التعادل لكامبياسو (ق35) من هجمة بدأها جوارين بعرضية أرضية أفلتها بالاسيو بذكاء من بين قدميه وحولها الأرجنتيني الآخر ريكي الفاريز لستيبان غير المراقب الذي سدد بقوة في الشباك.

لكن ميرتينز أعاد التفوق لنابولي بهدف ثان من قذيفة لا تصد ولا ترد حول بها تمريرة السويسري بليريم دزمايلي (ق39).

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تعرضت شباك هندانوفيتش لصدمة جديدة بهدف دزمايلي من متابعة لكرة ارتدت من الحارس.

رفض "الأفاعي" الاستسلام ونجحوا في إنهاء الشوط بتقليص الفارق عبر ناجاتومو الذي أحسن استغلال عرضية أخرى من المتألق جوارين.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وبدأ نابولي بمحاولة خطيرة للورينزو إينسيني شتتها هندانوفيتش، ومن بعدها فرصة أخطر للإسباني خوسيه كاييخون مرت بجوار القائم بسنتيمترات (ق60) وأعقبها فرصة لميرتينز.

وأنقذ كابرال أخطر هجمة للإنتر عبر جوارين (ق70).

واشتعل اللقاء أكثر حين أشهر الحكم بطاقة حمراء لريكي الفاريز مهاجم الإنتر (ق71) من مجموع انذارين.

واستثمر نابولي النقص العددي رغم اجتهاد الإنتر، ونجح كاييخون في إضافة الهدف الرابع (ق81) من متابعة في غياب الرقابة لعرضية أرضية من إينسيني.

وكاد السيليستي يضيف الهدف الخامس عبر ميرتينز من عرضية لكاييخون لكن تسديدته جاورت القائم.

وحصل البديل المقدوني جوران بانديف على ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع اثر عرقلة أندريا رانوكيا، وسددها بنفسه لكن هندانوفيتش تصدى لها ببراعة واكتفى باهتزاز شباكه أربع مرات.