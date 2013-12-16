أتلتيكو مدريد يدك فالنسيا بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة

مدريد، (إفي): استكمل أتلتيكو مدريد اليوم سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإسباني على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة على ملعب فيسنتي كالديرون في قمة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل أتلتيكو مطاردته لحامل اللقب برشلونة على قمة الليجا، حيث يشاركه في حصد 43 نقطة، بأفضلية للبرسا في رصيد الاهداف، بينما يبتعد عنهما ريال مدريد بخمس نقاط.

وعمقت الخسارة جراح فالنسيا هذا الموسم، إذ تجمد حساب "الخفافيش" عند 20 نقطة في المركز التاسع.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، وسجل منها النجم دييجو كوستا ثنائية، ليرفع غلته التهديفية الى 17 هدفا بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

تقدم كوستا أولا (ق59) من مهارة فردية رائعة بعد أن تحكم بالكرة وسط أربعة مدافعين قبل أن يسدد أرضية قوية في شباك الحارس دييجو ألفيش.

وأضاف راؤول جارسيا الهدف الثاني من استغلال لعرضية خوانفران توريس بعد تفوقه على أوريول روميو (ق63).

ومن ركلة جزاء احتسبت له اثر عرقلة من أنطونيو باراجان، نجح كوستا في إضافة الهدف الثالث (ق81) ليعوض ركلة مماثلة أهدرها (ق76) كادت تمنحه لقب البيتشيتشي الليلة والصدارة للروخيبلانكوس.