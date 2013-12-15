فرقة الإنشاد الديني تقدم ابتهالاتها بمعهد الموسيقى العربيه الخميس المقبل

تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلاً تحت عنوان مناجاه لله وذلك فى الثامنة مساء الخميس 19 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية .

و يتضمن البرنامج مجموعة من الاغانى والاناشيد والابتهالات الدينية لكبار الملحنين منها يا بارئ الكون – باب السماء – النفس المؤمنة لـ مرسي الحريري ، انا مؤمن بالله لـ عادل مصطفي ، الله اكبر لـ جمال سلامة ، ربي سبحانك لـ رياض السنباطي ، في حب الله لـ عبد العظيم عبد الحق ، يا اله العرش لـ محرز سليمان ، قف بالخشوع لـ محمد فوزى ، حمد لك اللهم لـ بليغ حمدي ، اياك نبعد لـ محمد القصبجي ، سبحانه جل وعلا لـ عبد العظيم محمد ، قل أدعو الله لـ كمال الطويل ، لا اله الا الله – أسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي وابتهالات ، حسبي ربي من التراث الصوفي .. اداء ابراهيم رشد ، اشرف زيدان ، حسام صقر ، طه حسين ، نهاد فتحي ، احمد عبد الله ، عيد ابو المجد ، محمد عبد التواب ، تامر نجاح ، محمد عبد الحميد ، مصطفي النجدي وايات فاروق .

> الجدير بالذكر فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد .