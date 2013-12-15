ابتسامة هليود.. تركيبات تعالج مشاكل التقويم والاصفرار الشديد للأسنان

نسمع كثيرا عن ابتسامة هوليود، ولكننا قد لا ندرك ما المقصود بها، ولكن فى الفترة الحالية ومع انتشارها وسط نجوم هوليود، زادت المعرفة بها.

أوضح الدكتور رونى مارون الخورى، أخصائى علوم مختبرات الأسنان، أنها عبارة عن تركيبات تغطى الجزء الأمامى الظاهر من الأسنان، وقد أطلق عليها ذلك الاسم لكثرة استخدامها من قبل نجوم هوليود، وللمظهر الرائع التى تقوم بإعطائه من أسنان بيضاء، ولا يمكن الحصول عليها بتبييض الأسنان، وتستخدم فقط فى الحالات التجميلية للأسنان، وليس لها دور فى المضغ، أو حماية الأسنان.

وأضاف الخورى، أن الأسنان تكون بحاجة للبرد، وتغطى الجزء الأمامى من الأسنان، ولها استخدامات محددة يأتى فى مقدمتها حالات الاصفرار الشديدة للأسنان، أو فى حالة إصابة الأسنان ببعض التصبغات، مشيرا إلى أنها تعالج بعض مشاكل التقويم، التى يأتى أبرزها المسافات بين الأسنان، أو الحالات التى يكون هناك قصر شديد للأسنان، إلا أنه يجب عدم استخدامها فى تكسير المأكولات الصلبة كالمكسرات.

والجدير بالذكر، أن عمل الأخصائى بعلوم مختبرات الأسنان، يبدأ عندما يتولى الطبيب تحضير تعويضات الأسنان بالاطلاع على شكل الفم، وتناسق اللون مع الأسنان الطبيعية، فيجب اختيار الأسنان بشكل يتماشى مع شكل الوجه، ولونه فعمل الأخصائى ينتهى عندما يستلم الطبيب، والمريض التعويضات، ويوافقان عليها من حيث الشكل، واللون.

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