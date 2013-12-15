كادر الأئمة: 1800 جنيه للدرجة الثالثة و2000 للثانية و2200 للأولى

«جمعة»: من يرددون أن الدستور مخالف للشريعة «مزايدون».. و«الإخوان» خرجوا على القيم

كتب : وائل فايز الأحد 15-12-2013 21:39

أرسلت وزارة الأوقاف مشروع كادر الأئمة والدعاة إلى وزارة المالية اليوم، بعد انتهاء اللجنة المعنية من دراسة المشروع وصياغته بشكل نهائى، وأكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى، رئيس النقابة المستقلة للأئمة والدعاة، وعضو لجنة الكادر لـ«الوطن»، أن المشروع تضمن كل شرائح الأئمة بداية من الدرجة الثالثة التى جرى رصد مبلغ 1800 جنيه لها، والثانية 2000 جنيه، والأولى 2200 جنيه، ومدير الإدارة 2500 جنيه، ووكيل الوزارة 3000 جنيه، ووكيل أول الوزارة 3500 جنيه، ورئيس القطاع 4000 جنيه. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن كادر الأئمة بصيغته الحالية ليس به أى مبالغات، بل يراعى ظروف الدولة، مؤكداً أنه طالب الأئمة بالانشغال بعملهم الدعوى مقابل انشغاله هو بمطالبهم، ووصف من يرددون أن الدستور الجديد مخالف للشريعة بـ«المزايدين»، وانتقد من يطلقون على أنفسهم مسمى «دعاة» أو «مفكرين إسلاميين»، موضحاً أن الأزهر والأوقاف لا يعرفان إلا لقب إمام وخطيب وواعظ. وأوضح وزير الأوقاف أن ما يحدث بالجامعات، خصوصاً فى الأزهر، يعد تخريباً وتدميراً ممنهجاً لاعلاقة له بالدين، مؤكداً أن طلاب الإخوان يفسدون ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء بخروجهم عن القيم الإسلامية، وأنه بعدما نفد رصيدهم بالشارع حاولوا استغلال اسم الأزهر كغطاء لممارساتهم، وقال إن التيارات التكفيرية والإجرامية والإرهابية تثق أن مشروعها المتشدد لن يمر فى وجود الأزهر لأنه «شوكة فى حلوقهم».