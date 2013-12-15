بالفيديو| منسق "تمرد": البلتاجي رفض توقيع الإخوان على أي بيان يهاجم مبارك قبل ثورة يناير

كتب : محمد شنح وإبراهيم عبد المنعم منذ 44 دقيقة

قال محمد عبد العزيز منسق حركة "تمرد" وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن محمد البلتاجي القيادي الإخواني، رفض أن توقع جماعة الإخوان على أي بيان يهاجم مبارك قبيل ثورة يناير.

وأوضح عبد العزيز، خلال المؤتمر الذي أقامته وزارة الشباب اليوم تحت عنوان "حوارات شبابية"، أنه "أثناء التحضير لثورة 25 يناير، كان الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير، وحدث اجتماع أطرافه جميعا أحياء يرزقون ويمكن سؤالهم، وكان الدكتور عبد الحليم قنديل، منسقا عاما لحركة كفاية، كتب وقتها بيان، لكي ندعو الشعب المصري للنزول يوم 25 يناير، كان عنوانه (معا لإسقاط الديكتاتور)، أصيب وقتها محمد البلتاجي أصيب بحالة عصبية، وقال له ( جماعة الإخوان لا يمكن توقع على بيان يهاجم حسني مبارك)".

وأضاف عبد العزيز أن "الاجتماع تم يوم 19 يناير2011، وأطراف الاجتماع كانوا الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور أيمن نور، وحمدين صباحي، ووقتها محمد البلتاجي رفض قطعيا أن توقع جماعة الإخوان على بيان يهاجم حسني مبارك، وقال: ركزوا في حكومة أحمد نظيف والتعديلات الدستورية ومجلس الشعب".