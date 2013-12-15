بالصور.. افتتاح معرض السفر والضيافة فى مسقط بمشاركة السفارة المصرية

بدأت بمركز عمان الدولى للمعارض بمسقط اليوم، فعاليات المعرض الدولى للسفر والضيافة 2013 فى نسخته الأولى والذى يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة السفارة المصرية بمسقط.

رعى افتتاح المعرض خليل بن عبد الله الخنجى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والذى قال: إن هذا المعرض سيسلط الضوء على أفضل فرص وعروض السفر والضيافة وخيارات الوجهات المحلية والدولية، لكونه يضم عدداً من الشركات المحلية والدولية فى مجال صناعة السفر والسياحة والضيافة.

وأوضح الخنجى أن هذا المعرض يعتبر جزءًا بسيطاً من منظومة متكاملة لترويج السلطنة فى الداخل والخارج، مبيناً أن السلطنة ما زالت تحتاج للترويج السياحى، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف الخليجية طلب من قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى انعقدت مؤخرا بالكويت، أن يتم تبنى التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس التعاون الخليجى، لكى يزيد ذلك من تدفق السواح، كما أن هذه التأشيرة ستتيح لكل سائح قادم إلى دول مجلس التعاون الخليجى، أن يدخل أى دولة من دول مجلس التعاون.

وناشد الخنجى الشركات المحلية الرائدة فى مجال السفر والسياحة والضيافة، السعى إلى المزيد من التوسع لما تشهده السلطنة من تقدم وازدهار فى الكثير من المشاريع الكبرى كتوسعة المطارات وخطوط الطيران وغيرها من المشاريع .

ويتضمن المعرض الإعلان عن الفائزين وتكريمهم نظير مشاركتهم فى مسابقة "صور واربح" التى أقيمت ضمن فعاليات المعرض الدولى للسفر والضيافة 2013م فى العشرين من شهر نوفمبر الماضى.



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