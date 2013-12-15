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مسئول جزائرى:تسوية ملف الصحراء الغربية يحل مشكلات منطقة المغرب العربى

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مسئول جزائرى:تسوية ملف الصحراء الغربية يحل مشكلات منطقة المغرب العربى مسئول جزائرى:تسوية ملف الصحراء الغربية يحل مشكلات منطقة المغرب العربى

قال رئيس المجلس الشعبى الوطنى بالجزائر محمد العربى ولد خليفة، إن تسوية ملف الصحراء الغربية وبسرعة سيحل الكثير من العوائق فى منطقة المغرب العربى.

وأعرب ولد خليفة خلال استقباله، اليوم الأحد وفدًا برلمانيًا وممثلى المجتمع المدنى الأوروبيين والأفارقة والعرب المشاركين فى الندوة الدولية الرابعة حول "حق الشعوب فى المقاومة حالة الشعب الصحراوي" عن أمله فى أن يحل ملف الصحراء الغربية بسرعة ويتمكن الصحراويون من تقرير مصيرهم.

وقال إن ذلك سيحل الكثير من العوائق فى منطقة المغرب العربى، خاصة أن هذه المنطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة للتعاون فيما بين بلدانها.. قائلاً: "إننا نريد لهذا الفضاء أن يكون مكانا للسلم والأمن والتعاون".

وأكد عدم وجود أية مشاكل مع المغرب.. قائلاً: إن المغرب بلد جار تجمعنا معه قواسم مشتركة ثقافية واجتماعية ودينية.. داعيًا منظمة الأمم المتحدة للعمل أكثر لتكريس حق تقرير المصير فى الصحراء الغربية حتى يتمكن الشعب الصحراوى من هذا الحق ويحقق بالتالى هدف الحرية الذى يأمل فيه منذ 38 سنة.
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