وفد من الأولمبياد المصري يزور محافظة الوادي الجديد

قام وفد من الأولمبياد المصري الخاص بزيارة لمحافظة الوادي الجديد وذلك لاختيار اللاعبين الممثلين للمحافظة في مسابقة بطولة الجمهورية للأولمبياد الخاص .

وتابع الوفد التجهيزات التى قام بها فرع الأوليمبياد بالوادى الجديد لاختيار اللاعبين فى إطار التصفيات التى تم إجراؤها بين أكثر من 100 لاعب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال إن زيارة الوفد تاتى فى إطار نشاط الأولمبياد على مستوى كافة الفروع بالجمهورية وخاصة المحافظات النائية لمتابعة احتياجات الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة واختيار الموهوبين منهم لتشكيل الفرق التى ستمثل المحافظة فى منافسات الأولمبياد تمهيدا للمشاركة القومية فى مسابقة كأس العالم للأولمبياد الخاص فى مختلف الألعاب الرياضية .