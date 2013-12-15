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زانيتي: ميسي سيكون رائعا في إنتر ميلان

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زانيتي: ميسي سيكون رائعا في إنتر ميلان زانيتي: ميسي سيكون رائعا في إنتر ميلان

يؤمن خافيير زانيتي مدافع إنتر ميلان أن ليونيل ميسي ساحر برشلونة سيصبح إضافة رائعة للفريق الإيطالي إن حدث ذلك.

زانيتي تحدث عن ميسي في فيلم وثائقي عن الساحر الأرجنتيني الذي يلعب في الفريق الإسباني.

وقال زانيتي أيقونة الكرة الأرجنتينية وإنتر ميلان: "ميسي رائع.. كشخص يعتبر عاديا وهذه ميزة كبيرة بلاعب صاحب إمكانات غير عادية".

وتابع "عشنا لحظات رائعة في الأرجنتيني".

وأضاف "لو حدث ولعب ميسي في إنتر ميلان سأكون سعيدا للغاية.. سيكون رائعا معنا".

وأتم "لكني أعرف أنهم يحبونه في برشلونة ولن يتركوه بسهولة".

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