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نشطاء يدشنون حملة “شتاء دافئ للجميع” لتوفير البطاطين للفقراء بالأقصر

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نشطاء يدشنون حملة “شتاء دافئ للجميع” لتوفير البطاطين للفقراء بالأقصر نشطاء يدشنون حملة “شتاء دافئ للجميع” لتوفير البطاطين للفقراء بالأقصر

محافظة الأقصر

أعلن عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة الأقصر عن تدشين حملة ” شتاء دافيء للجميع ” والتي تهدف إلى توفير البطاطين لأطفال الشوارع والفقراء في ظل الطقس السيء والموجة الباردة التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

وقال الناشط السياسي محمد الشقيري أحد الداعين للحملة أن أعضاء الحملة سيجتمعون غدا الاثنين للإعلان عن تدشينها والاتفاق علي آليات جمع التبرعات وسبل توزيعها .

وأضاف الشقيري إن أطفال الشوارع وقاطنو العشش ومن لا مأوىً لهم ابرز المستفيدين من جهود الحملة وذلك عن طريق جمع الملابس والبطاطين من الأهالي وتوزيعها علي المستحقين.

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