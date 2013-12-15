عمرو اديب يطلق حملة “مصر الدفيانة” للعام الثاني على التوالي

أطلق الاعلامي عمرو اديب من ” حمله “مصر الدفيانه” لتوفير بطاطين لصعيد مصر والارياف، وذالك للعام الثانى على التوالى .

وظهر أديب، في حلقة برنامجه ” القاهرة اليوم” على فضائية “اليوم”، وسط تغطية ديكور الاستديو بالبطاطين، في محاولة لحثّ المواطنين على التبرع والانضمام للحملة.

ودعا اديب الصغير الي ضروره نبذ الخلافات السياسية والنزول للشارع لمساعدة الفقراء والمحتاجين علي مواجهة برد الشتاء.

للتبرع في حمله “مصر الدفيانه” من خلال بنك الكساء المصري 555777 وجمعيه مصر الخير 100100 في جميع البنوك، وجمعية الاورمان 194555 بنك مصر.