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وزير التنمية المحلية: الجيش ينشئ 78 وحدة صحية في المناطق الأكثر احتياجا

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وزير التنمية المحلية: الجيش ينشئ 78 وحدة صحية في المناطق الأكثر احتياجا وزير التنمية المحلية: الجيش ينشئ 78 وحدة صحية في المناطق الأكثر احتياجا
"لبيب": 43 وحدة صحية في الصعيد بتمويل إماراتي 250 مليون جنيه

كتب : ماهر هنداوي منذ 30 دقيقة

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنشئ 78 وحدة صحية بـ23 محافظة، منها 43 وحدة صحية بتمويل من الإمارات العربية المتحدة قيمته 250 مليون جنيه بمحافظات الوجه القبلي، بالأمر المباشر دون انتظار الموافقات الروتينية التي قد تتسبب في تعطيل أو تأخير تنفيذ هذه المشروعات الهامة.

وأضاف لبيب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذه المشروعات التي جرى البدء فيها بالفعل، هي المناطق الأكثر احتياجا والتي عاشت سنوات طويلة محرومة من الخدمات الصحية، وتضم 9 وحدات صحية بمحافظة قنا بمناطق "أبوتشت وفرشوط وقفط وقنا"، و7 وحدات صحية ببني سويف بمناطق "سمسطا وببا وأهناسيا والفشن"، و5 وحدات صحية بكل من محافظة المنيا بمناطق سمالوط والمنيا وبني مزار، ومحافظة أسيوط بمناطق منفلوط وأبوتيج وأبنوب، إضافة إلى 4 وحدات صحية بكل من محافظة الجيزة بمناطق الواحات وأطفيح وصف البلد والعياط، ومحافظة الشرقية بمناطق بلبيس والزقازيق.

وأوضح أن القوات المسلحة، ستبدأ خلال الأيام المقبلة إنشاء 29 وحدة صحية أخرى في المناطق الأكثر فقرا ومنها "الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر"، لافتا إلى أنه يجرى إنشاء 10 وحدات بالمناطق العشوائية المحرومة، و68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة.

في سياق متصل قال وزير التنمية المحلية، إن هناك 6 محافظات سيكون نصيب كل منها 3 وحدات صحية جديدة وهي "البحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والفيوم"، في حين سيتم إنشاء وحدتين صحيتين في 9 محافظات هي "دمياط وشمال سيناء والأقصر وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والوادي الجديد وسوهاج والبحر الأحمر"، بينما سيتم إنشاء وحدة صحية واحدة في كل من محافظتي الإسكندرية بمنطقة شرق، والسويس بمنطقة عتاقة، موضحا أن الهدف من إعلان أسماء المناطق التي سيقام بها الوحدات هو إعلام المواطنين بخطة في توفير الخدمات العاجلة لهم لتفعيل دور الرقابة الشعبية.

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