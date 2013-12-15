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رئيس جامعة حلوان يفتتح المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية

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افتتح الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية بالجامعة بعنوان: "الفنون التطبيقية بين التنافسية ودعم الاقتصاد"، بحضور كل من الدكتور على الخفيف عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء الكلية.

وقدم صقر خلال كلمته بالمؤتمر التحية للحضور، مبديًا سعادته بهذا المؤتمر الدولى الفعال، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن العليا لرفع اسم عاليًا فى المحافل الدولية كما عهدت جامعة حلوان، متمنيًا التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر المشرف شاكرًا القائمين عليه.
> وأشار الدكتور على الخفيف، خلال بيان للجامعة اليوم، إلى أن هذا المؤتمر يظهر الرسالة العلمية للكلية وارتباطها بمنهج تنشيط البحث العلمى للنهوض بالمستوى المعرفى والتقنى بما يخدم التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر فى مجالات الفنون التطبيقية عمومًا وهى " الإعلان، والتصوير السينمائى، والرسم على الزجاج، والتصميم الداخلى والأثاث، والتصميم الصناعى، والأثاثات، والإنشاءات المعدنية والحديدية، والزخرفة، والخزف، والنحت، وطباعة المنسوجات".

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