وزير الزراعة يعترف: الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية "ضعيفة"

"أبوحديد": ضبط محال تروج لأنواع مغشوشة.. ولن نتهاون مع من يعبث بصحة المواطن

كتب : محمد أبوعمرة منذ 30 دقيقة

اعترف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بوجود ضعف في الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات الزراعية، وقال: "تبين بعد البحث والتقصي ضعف الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة على المبيدات والمخصبات الزراعية".

وأضاف أبوحديد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم وضع خطة لمراقبة أسواق المبيدات داخليا وخارجيا؛ للمساهمة في خفض عمليات التهريب والغش، ليعود بالأثر الإيجابي على الصحة العامة والبيئة، وأنه لا تهاون بأي شكل من الأشكال مع من يعبث بصحة المواطن المصري ويلوث البيئة، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل دور إدارة الرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية.

من جهة أخرى شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالشرقية، حملات مفاجئة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وشرطة التموين بالشرقية، حيث حررت محاضر لعشرة محال تقوم بالإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من الوزارة في مناطق "منيا القمح والصالحية وأنشاص الرمل"، وتم التحفظ على المضبوطات، وهي عبارة عن كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية وغير مرخصة للاستعمال والتي تم تحرير محاضر ضد أصحابها وهم "أشرف محمد شاكر نصار، وإبراهيم عادل محمد عادل، وعماد عبدالفتاح علي الطاروطي، وأشرف محمود محمد، ومحمد عبدالغني إبراهيم الجز، وأسامة مصطفى إبراهيم عامر، وإبراهيم عبدالعزيز الجز، وعلاء سلامة مسلم صالح بمركز منيا القمح، إضافة إلى وليد محمد محمد محمد بدوي بمنطقة الصالحية، ومصطفى إسماعيل محمد إسماعيل في أنشاص الرمل.

يذكر ان البيانات الرسمية لوزارة الزراعة، أكدت أن حجم تجارة المبيدات المرخصة في مصر تبلغ ملياري جنيه، بينما تشير التقارير إلى أن السوق السوداء تبلغ مليارا آخر.