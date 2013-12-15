رسميا.. "الاستقلال" تفوز على "الإخوان" في انتخابات "الأطباء"

فارق الأصوات بين القائمتين أكثر من 3000 صوت.. وعبد الدايم: النقابة بيت الجميع ولا فرق بين أي قائمة

كتب : محمد سليمان الأحد 15-12-2013 19:30

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، النتائج النهاية للنقابة العامة، قبل قليل، والتي أسفرت عن فوز قائمة "الاستقلال" بـ11 مقعدا بمجلس النقابة العامة، مقابل مقعد واحد لقائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على الإخوان.

وقال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، إن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة 217.135 طبيبا، حضر منهم نحو 19 ألفا، مشيرا إلى أن 41 مستشارا أشرفوا على الانتخابات على مستوى الجمهورية.

وطالب نقيب الأطباء، كافة من فازوا ببذل الجهد خلال المرحلة المقبله، نظرا لأن المهام شاقة، مشددا على عدم وجود فوارق بين الفائزين من أي قائمة وأن النقابة بيتا لجميع الأطباء، وعلى الجميع بذل الجهد لتحقيق مطالب الأطباء.

وأعلن عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفي، عن فوز قائمة الاستقلال على كافة مقاعد المستوى العام، وهم أسامة عبد الحي، حصل على 10802 صوت، وخالد سمير على 10183، ورشوان شعبان على 10129، وحسام كمال على 10598، وريهام إكرام على 10494، ومحسن عزام على 10494.

وفي المناطق، أعلن نقيب الأطباء عن فوز عمرو الشورى عن قطاع القاهرة بإجمالي أصوات 1616 صوتا، ومحمد عبد الحميد عن شمال الصعيد 1305، وضياء الدين عبد الحميد 1555، وأحمد شوشه عن شرق الدلتا 2973، وامتياز حسونه عن غرب الدلتا 1841، وجميعهم عن قائمة الاستقلال، في حين فازت قائمة "أطباء من أجل مصر" ممثله في أحمد البارة بمقعد وسط الدلتا 1144 صوت.

وخسرت "قائمة أطباء من أجل مصر" بفارق ما يزيد عن 3000 صوت تقريبا، بعد حصول أعلى مرشحي "الإخوان" وهو الدكتور محمد عثمان على 7530 صوتا، في حين حصل أعلى مرشحي "الاستقلال" أسامة عبد الحي على 10802، وحصلت باقي قائمة "أطباء من أجل مصر" على الأرقام التالية: حاتم المعتصم 7506 أصوات، وحاتم عبد الآخر 7395 صوتا، ومحمد عبد الحميد 7369 صوتا.

وأجريت الانتخابات في النقابة العامة على 12 مقعدا، 6 في المستوى العام، 6 في مستوى المناطق، وفي النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة على 4 مقاعد، ماعدا نقابة القاهرة فتم الانتخاب فيها على 8 مقاعد، ونقابة الإسكندرية 6 مقاعد، ووفقا للنتيجة فإن قائمة الاستقلال تصبح صاحبة الأغلبية بـ 13 مقعدا في النقابة العامة من إجمالي 24 مقعدا، مقابل 11 مقعدا للإخوان.

وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، إن الاجتماع الأول لمجلس النقابة الجديد سيكون الخميس المقبل، وسيكون اجتماعا إجرائيا لإعادة تشكيل هيئة المكتب واللجان، لافته إلى أن التصويت هو من سيحسم المناصب فقط.