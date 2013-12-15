"النقد الدولي" يتعهد بدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية

كتب : محمد الدعدع منذ 26 دقيقة

"جددت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، تعهد الصندوق بدعم الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، عبر تنفيذه لجداول أعمال مخصصة لدعم تلك الدول.

وأضافت لاجارد، في تصريحات لها، أن الصندوق سيقدم مزيد من التسهيلات التى تصاحب الإقراض والتعامل مع التقلبات الكبيرة في التدفقات الرأسمالية والأزمات المحتملة، وبحث كيفية مساهمة الإصلاحات الهيكلية في دعم النمو وتوفير فرص العمل، إضافة إلى معالجة القضايا التى خلفتها الأزمة العالمية ومساعدة اقتصادات الأسواق الصاعدة.

وكان مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد صرح مؤخرا أن الصندوق مازال مستعدا لتقديم المساعدة إلى مصر بالتمويل حينما ترى الأخيرة أن الوقت مناسب.