"التعليم" تدرس وضع أجزاء من مناهج التعليم الفنى بطلاب الإعدادية

أكد الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفنى، أن الوزارة تدرس وضع بعض الأجزاء من المناهج الخاصة بالتعليم الفنى، ضمن مناهج المرحلة الإعدادية للتوضيح للطلاب أهمية التعليم الفنى ودوره حتى يستطيع الطالب حسم أمره فى الالتحاق بالتعليم الفنى أو العام.

وأضاف هلال، أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرًا واضحًا فى نظرة المجتمع للتعليم الفنى، مشيرًا إلى نظرة المجتمع للتعليم رسخت لدى الطلاب وأولياء الأمور التخوف الشديد من الالتحاق بالتعليم الفنى.

وأشار هلال ردًا على سؤال بعض الطلاب، بأن غرف الحاسب الآلى بالمدارس غير مفعلة، أنه سيتم تجهيز المدارس وتفعيل الورش داخلها، بالإضافة إلى تأهيل المدرسين من جميع الجوانب الفكرية والاجتماعية للتعامل مع الطلاب.