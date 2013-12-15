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الغرفة الكندية بالقاهرة: وفد مصرى يشارك فى مؤتمر تعدينى بأوتاوا

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الغرفة الكندية بالقاهرة: وفد مصرى يشارك فى مؤتمر تعدينى بأوتاوا الغرفة الكندية بالقاهرة: وفد مصرى يشارك فى مؤتمر تعدينى بأوتاوا

أعلن فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية فى القاهرة، مشاركة وفد مصرى يضم ممثلين من هيئة التعدين وجمعيات رجال الأعمال فى أكبر مؤتمر تعدينى يعقد فى كندا خلال شهر مارس المقبل.

وقال فايز ـ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد ـ إن "مشاركة الوفد تساعد على وضع على الخريطة العالمية فى مجال التعدين، لما تتمتع به من مزايا نسبية فى هذا المجال".

وأكد أنه ستتم خلال هذه المشاركة استعراض ملامح قطاع التعدين المصرى، وفرص النمو السريع له وما يقدمه من فرص هائلة للأعمال والاستثمار أمام كبرى الشركات والشخصيات البارزة فى قطاع التعدين العالمى.
> وأوضح أن الغرفة تجرى مفاوضات مع كندا لإنشاء معمل كندى لتنقية وختم الذهب الخاص بمنجم السكرى فى مصر، بدلاً من السفر به إلى كندا.

وأكد أن نقل هذا المعمل إلى مصر سيوفر عليها تكلفة نقل الذهب لينقى ويدمغ فى القاهرة.. مشيرًا إلى أن المعمل الجديد سيحول مصر لمركز تنقية وختم الذهب فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بكاملها.

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مصر 365

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