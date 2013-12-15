الثلوج تكسو شوارع الأردن.. وتحسن طفيف في درجات الحرارة

كست الثلوج شوارع العاصمة الأردنية «عمان»، وغيرها من المدن، الأحد، جراء العاصفة التي تعرضت لها البلاد والتي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما تسبب بدوره في صعوبة حركة السير وتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.ورغم حدوث تحسن طفيف على درجات الحرارة، فإنها تعد الأقل قياسا بمعدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة, ومن المتوقع أن يتشكل الصقيع ويحدث التجمد خلال ساعات الليل وصباح الإثنين في أغلب مناطق المملكة، وأن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ، فسوف يطرأ غدا ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة ويستمر الطقس باردا .. فيما يتشكل خلال ساعات الليل الصقيع والتجمد في أغلب مناطق المملكة .. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام الثلاثة المقبلة في عمان «- 2 إلى 7 درجات مئوية»، وفي المناطق الشمالية من «صفر إلى 8»، والوسطى «-2 إلى 5»، والجنوبية «-2 إلى 7».

شبكةعيونالإخبارية

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