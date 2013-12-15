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رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين مروان الصوالح وكيلا لوزارة التربية والتعليم

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رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين مروان الصوالح وكيلا لوزارة التربية والتعليم رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين مروان الصوالح وكيلا لوزارة التربية والتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة مروان أحمد صالح الصوالح وكيلا لوزارة التربية والتعليم .

ونص المرسوم رقم " 167 " لسنة 2013 في مادته الأولى على ترقية سعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم الى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

كما نص المرسوم في مادته الثانية على ان يقوم وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر ان مروان الصوالح قد بدأ مشواره الوظيفي بعد تخرجه في العام 1996 بتولي عدد من المسؤوليات في أكثر من مؤسسة وهيئة كانت جميعها متصلة بمجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والجودة والتميز وغيرها من المجالات التخصصية الحيوية.
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