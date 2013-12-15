بالصور| الثلوج تكسو شوارع عمّان.. وتحسن طفيف في درجات الحرارة

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

لاتزال الثلوج تكسو شوارع العاصمة الأردنية عمان وغيرها من المدن، جراء العاصفة التي تعرضت لها البلاد، والتي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ما تسبب بدوره في صعوبة حركة السير وتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ورغم حدوث تحسن طفيف على درجات الحرارة اليوم إلا أنها تعد الأقل قياسا بمعدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة..ومن المتوقع أن يتشكل الصقيع ويحدث الانجماد خلال ساعات الليل وصباح غد الاثنين في أغلب مناطق المملكة..وأن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ، فسوف يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويستمر الطقس باردا .. فيما يتشكل خلال ساعات الليل الصقيع والانجماد في أغلب مناطق المملكة .. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ووفقا للدائرة ، فسوف يطرأ بعد غد الثلاثاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردا مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة فيما يتشكل في ساعات الليل الانجماد في أغلب مناطق المملكة ..وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما تتأثر المملكة يوم الأربعاء المقبل بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الطقس باردا وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر خاصة في شرق وجنوب المملكة ..وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام الثلاثة المقبلة في عمان (- 2 إلى 7 درجات مئوية) وفي المناطق الشمالية (صفر إلى 8) والوسطى (-2 إلى 5) والجنوبية (-2 إلى 7) وفي خليج العقبة (7 إلى 16) درجة مئوية.

وعلى صعيد متصل، قال أمين عمان عقل بلتاجي، إن كوادر الأمانة بالتعاون مع الأجهزة المختصة تواصل معالجة تداعيات العاصفة الثلجية التي امتدت آثارها إلى مختلف مناطق العاصمة.

وأفاد بلتاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، بأنه تم منذ صباح اليوم العمل على فتح الطرق الفرعية ورش عشرات الأطنان من الملح في الشوارع الرئيسية غير أنه أشار إلى أن هذه الجهود لاتزال تواجه صعوبات بسبب تصرفات بعض السائقين الذين يخرجون بسيارات غير مهيئة لمثل هذه الظروف فيعيقون جهود معالجة الموقف.

جدير بالذكر أن بلدان الشرق الأوسط خاصة الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين تقع منذ يوم الأربعاء الماضي تحت تأثير منخفض جوي عميق تمركز فوق جزيرة قبرص ، وتشكل إثر اندفاع رياح شمالية قطبية شديدة البرودة وقطبية المنشأ من روسيا والبحر الأسود وتركيا للمنطقة.