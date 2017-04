بيروت – هدى زين

توجت النجمة Katy Perry كأفضل فنانة عالمية في النسخة الـ15 من جوائز " NRJ Music Awards"، التي نظمتها إذاعة " NRJ" ومحطة "TF1" في كان جنوب فرنسا.

وقد فازت Katy Perry بجائزتي أفضل فنانة عالمية وافضل أغنية عالمية عن " Roar" .

وفازت فرقة " One Direction" البريطانية بجائزة أفضل فرقة عالمية، ونالت كذلك جائزة افضل فيديو كليب عن أغنية " Best Song Ever".

يذكر أن الـUNICEF كانت قد اخترت في مطلع الشهر Katy Perry سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة الأطفال العالمية.