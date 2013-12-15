وزير الآثار: متحف «ملوي» شاهد على جرائم أنصار مرسي

شدد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، على سرعة الانتهاء من ترميم متحف ملوي بمحافظة المنيا، الذي تعرض لأعمال تخريبية خلال الفترة الماضية . وقال «إبراهيم»، خلال زيارته للمحافظة، الأحد، ورافقه، اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة شاهدة على أحداث العنف والإرهاب، التي قام بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن المتحف ستتم إعادة بنائه في أسرع وقت ممكن، لكي يقوم بدوره تجاه الثقافة المصرية . وتفقد الوزير المواقع الأثرية بالمحافظة، منها المخزن المتحفي بمنطقة الأشمونين، لنقل الآثار التي تمت إعادتها بعد سرقتها منه، وإجراءات حفظها وتأمينها وعمليات الترميم . من جانبه، قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه تم اعتماد 3 ملايين جنيه من وزارة التخطيط، لتطوير متحف ملوي، مشيرًا إلى أنه تم تكليف عصام الدين عبدالمحسن، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، لإخطار هيئة الآثار، والمكتب الاستشاري للمحافظة، لإعداد الرسومات والتصميمات اللازمة للمتحف . كان متحف ملوي تعرض لعمليات نهب وتخريب عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في أغسطس الماضي .

شبكةعيونالإخبارية

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