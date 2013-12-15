أخبار عاجلة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«التربية والتعليم» تحدد أيام الإجازات أثناء امتحانات نصف العام

  • مصر
  • 29
Google+ Print
«التربية والتعليم» تحدد أيام الإجازات أثناء امتحانات نصف العام «التربية والتعليم» تحدد أيام الإجازات أثناء امتحانات نصف العام
أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات إلى المديريات التعليمية، تحدد بها أيام الإجازات التي لا تعقد بها امتحانات، بعد تحديد يومي «14 و15 يناير 2014» للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بمناسبة بداية امتحانات نصف العام بالمدارس، والمقرر لها الثاني من يناير 2014، وجاءت تلك الأيام على النحو التالي:«الجمعة 2 يناير 2014 ثاني أيام الامتحان (إجازة رسمية)، الإثنين 6 يناير 2014 يوم عمل ولا تعقد به أي امتحانات، الثلاثاء 7 يناير 2014 إجازة عيد الميلاد المجيد، الأربعاء 8 يناير 2014 يوم عمل ولا تعقد به امتحانات، الجمعة 10 يناير 2014 (إجازة رسمية)، الإثنين 13 يناير 2014 إجازة المولد النبوي الشريف، أيام الثلاثاء 14 يناير، والأربعاء 15 يناير، والخميس 16 يناير 2014، أيام للاستفتاء على الدستور، الجمعة 17 يناير 2014 (إجازة رسمية)، الأحد 19 يناير 2014 عيد الغطاس، وهو يوم عمل ولا تعقد به أي امتحانات.ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام يوم الخميس 2 يناير 2014، ويكون يوم الخميس الموافق 23 يناير 2014، هو آخر أيام الامتحانات لصفوف النقل والشهادات المحلية.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية